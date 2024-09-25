Yenilenen Renault Captur, hibrit motoru ile Türkiye'de

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “B-SUV segmentine yeni bir boyut getireceğinden hiç şüphemizin olmadığı Yeni Renault Captur’u Türkiye pazarına kazandırdığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Yıllardır Türkiye’nin en sevilen SUV modellerinden olan Captur’un yeni ve dikkat çekici görünümünün, konforlu iç mekânının ve Renault’nun en son teknoloji ile geliştirdiği donanımlarının kullanıcılar tarafından çok beğenileceğine eminiz. Elektrifikasyon alanında gerçekleştirdiğimiz atılımlarımızın en değerli örneklerinden biri olan Yeni Renault Captur, aynı zamanda OYAK’ın Türkiye otomotiv sektöründe gerçekleştirdiği atılımların da önemli bir adımını oluşturuyor” dedi.

Kompakt dış boyutları ve geniş iç mekânı sayesinde hem şehir içi hem de şehir dışı kullanım için duyulan gereksinimlere aynı derecede uyum sağlayan modüler bir yapıya sahip.

Geleneksel özelliklerinin birçoğunu koruyan Yeni Renault Captur; sahip olduğu bu özellikleri en ileri teknolojiler ile entegre ederek yepyeni bir görünüme ve donanıma kavuşuyor. Yeni Esprit Alpine donanım seviyesiyle iç ve dış tasarımda daha zarif ve sportif bir karakter ortaya koyan Yeni Renault Captur’un iç mekânını ise yeni döşemeler ve yeni ekranlar süslüyor. Yeni elektronik mimari, Seviye 2 otonom sürüş özelliği ve Aktif Sürüş Yardımcısı da dâhil olmak üzere en güncel sürüş yardımcılarıyla güvenliği yeni seviyelere taşınıyor.

Yeni Renault Captur, mild hybrid EDC 160 hp ve E-Tech full hybrid 145 hp versiyonu da dâhil olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Daha fazla sürüş keyfi ve daha dinamik bir sürüş için şasi ve hidrolik direksiyonu yeniden tasarlanırken, 4 farklı MULTI-SENSE sürüş modu sayesinde sürücünün sürüş stiline en uygun modu seçebilmesine olanak sağlıyor.