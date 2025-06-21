DS Automobiles’in, yeni amiral gemisi DS N°8 yılın son çeyreğinde Türkiye’deki DS STORE’lardaki yerini almaya hazırlanıyor. DS Automobiles CEO’su Xavier Peugeot “Marka, DS N°8 ile Fransız Seyahat Sanatının yönlendirdiği bir ortamda sürdürülebilir ve tavizsiz bir ulaşım sunarak enerji dönüşümünün bir parçası oluyor. DS Automobiles ekibi, bu yeni amiral gemisini sınıfının zirvesine taşıyacak malzeme ve teknolojileri bilinçle, özenle seçti” dedi. 1 | 5

Yeni DS N°8’in ön tasarımı, yüksek teknolojiyi yansıtıyor. DS Automobiles’in imzası niteliğindeki bu ışık tasarımı, ön tamponda dikey LED gündüz farları ile vurgulanıyor. 2 | 5

Bu farlar, üst düzey görüş sağlayan DS PIXELVISION 3.0 aydınlatma sistemiyle çevreleniyor. PIXEL LED VISION 3.0 fark teknolojisi, yol ve trafik koşullarını anlık olarak algılayarak ışık huzmesini akıllıca ayarlıyor. 3 | 5