Yüzde 100 elektrikli DS N°8'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
DS Automobiles, SUV Coupe tasarım dilini benimseyen yeni yüzde 100 elektrikli amiral gemisi DS N°8’i 2025 yılının son çeyreğinde Türkiye’de yollarla buluşturmaya hazırlanıyor. 12,9 kWh/100 km enerji tüketimi ile 750 km’ye varan menzile sahip DS N°8'in teknik özellikleri dikkat çekiyor.
DS Automobiles’in, yeni amiral gemisi DS N°8 yılın son çeyreğinde Türkiye’deki DS STORE’lardaki yerini almaya hazırlanıyor.
DS Automobiles CEO’su Xavier Peugeot “Marka, DS N°8 ile Fransız Seyahat Sanatının yönlendirdiği bir ortamda sürdürülebilir ve tavizsiz bir ulaşım sunarak enerji dönüşümünün bir parçası oluyor. DS Automobiles ekibi, bu yeni amiral gemisini sınıfının zirvesine taşıyacak malzeme ve teknolojileri bilinçle, özenle seçti” dedi.
Yeni DS N°8’in ön tasarımı, yüksek teknolojiyi yansıtıyor. DS Automobiles’in imzası niteliğindeki bu ışık tasarımı, ön tamponda dikey LED gündüz farları ile vurgulanıyor.
Bu farlar, üst düzey görüş sağlayan DS PIXELVISION 3.0 aydınlatma sistemiyle çevreleniyor. PIXEL LED VISION 3.0 fark teknolojisi, yol ve trafik koşullarını anlık olarak algılayarak ışık huzmesini akıllıca ayarlıyor.
N°8, beş farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Bu seçenekler arasında Topaz Mavisi, Paladyum Gri ve Su Mermeri Beyazı olmak üzere üç yeni renk bulunurken, İnci Grisi ve Perla Nera Siyahı da DS N°8’in renk seçenekleri arasında yer alacak.