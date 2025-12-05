Dünyanın gözü 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekiminde... Ülkelerin kaderini belirleyecek olan kuraya yoğun bir ilgi var. Türkiye'den de vatandaşlar bu töreni kaçırmak istemezken "2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu gündem olmuş durumda...