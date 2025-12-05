2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilecek olan kura çekimi bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Tören TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Play-off sürecinde yoluna devam eden A Milli Takım, Romanya karşılaşmasından üstün ayrılması halinde final etabına yükselecek. Bu turda, Slovakya–Kosova eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek. Final maçından da zaferle ayrılması durumunda 2026 FIFA Dünya Kupası bileti alınmış olacak ve Milli Takım turnuva kuralarında 4. torbada yer alacak.
Milliler her iki mücadeleyi de kazanmayı başarırsa, 2026 Dünya Kupası’nda yer alacağı grup ve karşılaşacağı takımlar bu akşam yapılacak kura çekimiyle netleşecek.