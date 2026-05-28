2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ: PSG - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Konferans Ligi, Avrupa Ligi finali oynandı sırada Şampiyonlar Ligi finali var. PSG ile Arsenal kupayı müzesine götürmek için kıyasıya mücadele verecek. Dünya bu maçı beklerken futbolseverlerin yoğun şekilde yönelttiği soru "PSG - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...
2026 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?
PSG - Arsenal maçı 30 Mayıs 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
İki ekip arasında oynanan 7 maçta taraflar ikişer galibiyet alırken 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında ise Arsenal’in PSG'ye karşı 8-7 üstünlüğü bulunuyor.