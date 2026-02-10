38 milyar dolarlık dünyanın en büyük stadyumu: İşte özellikleri...

Olimpik Spor Kenti projesinin merkezinde yer alacak

Daily Mail’in haberine göre Hanoi yönetimi, Trong Dong Stadyumu’nun yapımına ilişkin planları, toplam maliyetinin 28 milyar sterlin (yaklaşık 38 milyar dolar) olması beklenen Olimpik Spor Kenti projesi kapsamında aralık ayında onayladı. Proje çerçevesinde spor tesisleri ve konut alanlarından oluşan geniş bir yerleşim alanı kurulması planlanırken, stadyumun bu yapının merkezinde konumlanması öngörülüyor. Yetkililer, tesisin sporun yanı sıra kültürel ve sosyo-politik etkinliklere de ev sahipliği yapacağını ve Vietnam’ın küresel konumuna katkı sağlayacağını belirtti.