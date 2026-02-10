38 milyar dolarlık dünyanın en büyük stadyumu: İşte özellikleri...
Vietnam, 135 bin seyirci kapasiteli Trong Dong Stadyumu’nun inşasına başladı. Olimpik Spor Kenti projesinin merkezinde yer alacak tesis, dünyanın en büyük futbol stadyumu ve en büyük açılır-kapanır çatısına sahip olacak. İşte yapılacak olan stadyumun özellikleri...
Vietnam, 135 bin seyirci kapasitesiyle dünyanın en büyük futbol stadyumu olacak tesisin inşasına resmen başladı. Hazırlık sürecine ilişkin paylaşılan görsellerle birlikte, projenin ülkenin uluslararası alandaki görünürlüğünü ve prestijini artırmayı hedeflediği ifade edildi.
Olimpik Spor Kenti projesinin merkezinde yer alacak
Daily Mail’in haberine göre Hanoi yönetimi, Trong Dong Stadyumu’nun yapımına ilişkin planları, toplam maliyetinin 28 milyar sterlin (yaklaşık 38 milyar dolar) olması beklenen Olimpik Spor Kenti projesi kapsamında aralık ayında onayladı. Proje çerçevesinde spor tesisleri ve konut alanlarından oluşan geniş bir yerleşim alanı kurulması planlanırken, stadyumun bu yapının merkezinde konumlanması öngörülüyor. Yetkililer, tesisin sporun yanı sıra kültürel ve sosyo-politik etkinliklere de ev sahipliği yapacağını ve Vietnam’ın küresel konumuna katkı sağlayacağını belirtti.
Tasarımda Dong Son bronz davulundan esinlenildi
Stadyumun mimari tasarımının, topluluk ruhunu, gücü ve uzun ömürlülüğü simgeleyen; antik Vietnam medeniyetinin sembollerinden biri olan Dong Son bronz davulundan ilham alınarak hazırlandığı aktarıldı.
Ulusal prestiji artıran stadyum yatırımları arasında...
Proje organizatörleri, Wembley Stadium, Beijing National Stadium ve Lusail Stadium gibi büyük ölçekli stadyum projelerinin, ilgili ülkelerin ulusal prestijini güçlendiren yatırımlar arasında yer aldığına dikkat çekti.
Mevcut rekorları geride bırakacak
Trong Dong Stadyumu, yaklaşık 114 bin seyirci kapasitesine sahip Kuzey Kore’deki Rungrado 1st of May Stadium’u geçerek dünyanın en yüksek oturma kapasitesine sahip stadyumu olacak. Ayrıca 2030 Dünya Kupası öncesinde inşa edilmesi planlanan ve yaklaşık 115 bin kapasiteye ulaşması beklenen Fas’taki Hassan II Stadyumu’nu da aşacak.
Dünyanın en büyük açılır-kapanır çatısına sahip olacak
Trong Dong Stadyumu’nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Vietnam’da büyük ölçekli, entegre ve uluslararası standartlara uygun spor tesislerine duyulan ihtiyaç giderek daha acil hâle geliyor" ifadeleri kullanıldı.
Çevre dostu ve uluslararası organizasyonlara hazır
Stadyumun, dünyanın en büyük açılır-kapanır çatısına sahip olacağı belirtilirken, projede enerji tasarrufu sağlayan sistemler ve çevre dostu malzemelerin öncelikli olarak kullanılacağı aktarıldı. Tesisin, Dünya Kupası ve Olimpiyatlar dahil olmak üzere büyük uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek altyapıyı sunacağı ifade edildi.
Aralık ayında temel atıldı
İnşaat sürecini başlatmak üzere aralık ayında temel atma töreni düzenlenirken, Olimpik Spor Kenti projesinin dört ayrı bölgeden oluşacağı bildirildi.