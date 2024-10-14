Arda Güler İlk 3’te! İşte dünyanın en çok kazanan 10 genç futbolcusu
Futbolcuların maaşları ve futbol kulüplerinin finansal durumlarını inceleyen Capology sitesi, futbol dünyasının haftalık maaşı en yüksek 10 genç oyuncusunu sıraladı. Listede A Milli Takım'daki performansıyla futbolseverleri büyüleyen Arda Güler'in de yer alması dikkat çekti. İşte en çok maaş alan genç futbolcular ve haftalık maaşları...
Kulüplerin finansal durumları ve futbolcu maaşlarına dair güncel verileri analiz eden Capology sitesi, dünyanın haftalık maaşı en yüksek olan 10 genç futbolcusunu sıraladı. Listede Türk futbolseverleri sevindiren bir isim yer alıyor: Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler... İşte en çok maaş alan genç futbolcular ve haftalık maaşları...
10 - Youssoufa Moukoko
Takım: Borussia Dormund (Nice'ta kiralık)
Haftalık maaş: 57 bin 692 Euro
9 - Marc Guiu
Takım: Chelsea
Haftalık maaş: 59 bin 518 Euro
8 - Vitor Roque
Takım: Barcelona (Real Betis'te kiralık)
Haftalık maaş: 67 bin 308 Euro