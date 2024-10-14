Arda Güler İlk 3’te! İşte dünyanın en çok kazanan 10 genç futbolcusu

Kulüplerin finansal durumları ve futbolcu maaşlarına dair güncel verileri analiz eden Capology sitesi, dünyanın haftalık maaşı en yüksek olan 10 genç futbolcusunu sıraladı. Listede Türk futbolseverleri sevindiren bir isim yer alıyor: Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler... İşte en çok maaş alan genç futbolcular ve haftalık maaşları...

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