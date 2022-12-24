Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası başladı
Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun 2022-2023 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı.
Ümitköy Spor Kompleksi'ndeki kupaya Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 18 kulüpten toplam 71 sporcu katılıyor.
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Organizasyonda, "Basic", "intermediate" ve "advanced" seviyeleri ile gençler ve büyükler kategorilerinde yarışlar yapılacak.
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İki gün sürecek şampiyona yarın yapılacak madalya töreni ile sona erecek.
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