Bu akşam Dünya Kupası maçı var mı, neden yok? Dünya Kupası çeyrek final maçı ne zaman?
Dünya Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları sona erdi. 8 takım çeyrek final biletini aldı. Eşleşmeler merak edilirken bu akşam mücadele olup olmayacağı merak ediliyor. Bugün sık sık "Dünya Kupası maçı var mı, neden yok" sorusu yöneltiliyor.
Dünya Kupası festivali devam ediyor. Birbirinden heyecanlı müsabakalar oynandı ve çeyrek finalistler belli oldu. Kıran kırana geçen mücadeleler sonrası asıl heyecan şimdi başlıyor. Peki bu akşam müsabaka oynanacak mı?
Dünya Kupası çeyrek final maçı ne zaman?
Bu akşam 2026 Dünya Kupası'nda mücadele olmayacak. Çeyrek final maçları yarından itibaren başlayacak.
9 Temmuz Perşembe saat 23.00'te Fransa - Fas karşılaşması oynanacak. Mücadeleler TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Çeyrek final maç programı
9 Temmuz Perşembe – 23.00: Fransa - Fas
10 Temmuz Cuma – 22.00: İspanya - Belçika
12 Temmuz Pazar – 00.00: Norveç - İngiltere
12 Temmuz Pazar – 04.00: Arjantin - İsviçre