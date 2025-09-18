Bu akşam Osimhen oynayacak mı? Viktor Osimhen Frankfurt maçında var mı?
Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkıyor. Hedef Frankfurt'u yenip 3 puanı haneye yazdırmak. Mücadelenin bilgileri merak edilrken bir yandan da Osimhen'in durumu araştırılıyor. Özellikle Galatasaray taraftarı "Bu akşam Osimhen oynayacak mı" sorusuna yanıt arıyor.
Şampiyonlar Ligi heyecanı başlarken temsilcimiz Galatasaray da deplasmanda Alman ekibi Frankfurt ile karlı karşıya gelecek. Bu sene birçok yıldızı kadrosuna katan Cimbom'un ilk 11'i merak edilirken sakatlığı bulunan Osimhen'in bu zorlu maçta yer alıp almayacağı büyük merak konusu... Sıklıkla "Bu akşam Osimhen oynayacak mı" sorusu geliyor.
Osimhen Eintracht Frankfurt maçında oynayacak mı?
Viktor Osimhen'in bileğindeki ağrılar devam ediyor. Bu sebeple Eintracht Frankfurt ile yapılacak mücadelede yer alamayacak.
Muhtemel 11
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Sara, Torreira, Yunus, İlkay, Sane, Barış.