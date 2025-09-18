Bu akşam Osimhen oynayacak mı? Viktor Osimhen Frankfurt maçında var mı?

Şampiyonlar Ligi heyecanı başlarken temsilcimiz Galatasaray da deplasmanda Alman ekibi Frankfurt ile karlı karşıya gelecek. Bu sene birçok yıldızı kadrosuna katan Cimbom'un ilk 11'i merak edilirken sakatlığı bulunan Osimhen'in bu zorlu maçta yer alıp almayacağı büyük merak konusu... Sıklıkla "Bu akşam Osimhen oynayacak mı" sorusu geliyor.