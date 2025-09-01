Bu nasıl güç! Türk sporcular 1,7 tonluk aracı kaldırdı, bana mısın demedi!

Squat (çömelme), bench press (yatarak halter kaldırma) ve deadlift (yerden ağırlıkla doğrulma) hareketlerinden oluşan bir güç sporu olan 'powerlifting'te dünya şampiyonluğu bulunan Sadrettin Özbahçeci ve Kahraman Gevrovski, Tekirdağ Çerkezköy’de düzenlenen bir etkinlikte adet güç gösterisi yaptı. 1 | 6

Şlk etapta 120 kilogramlık dambıl ve 160 kilogramlık halteri kaldıran Özbahçeci ve Gevrovski, sonrasında 120 kilogramlık küre şeklinde taşı da kaldırmayı başardı.

Sahada gösterilerin tamamlanmasının ardından alana bir 1,7 ton ağırlığında lüks araç getirildi. Özbahçeci ve Gevrovski, 1 ton 700 kilogramlık aracı kaldırmayı başlardı.

Özbahçeci, bu sporu Türkiye'ye tanıtmak istediklerini ifade ederek; "Powerlifting sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda disiplin, azim ve sabır gerektiriyor" dedi.