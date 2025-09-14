Buse Naz Çakıroğlu final boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi. Milli gururumuz Kazakistan'dan Alua Balkibekova'yla karşılaşacak. Binlerce kişi bu maçı kaçırmak istemezken "Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Buse Naz Çakıroğlu final maçı için nefesler tutuldu. Çakıroğlu, altın madalya için ringe çıkıyor. Milyonların kalbi milli sporcumuz için atacak. Bugün en çok yöneltilen sorulardan biri de "Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Buse Naz Çakıroğlu final boks maçı ne zaman?
Buse Naz Çakıroğlu - Alua Balkibekova boks maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Bu heyecanlı müsabakanın TRT Yıldız'dan yayınlanması bekleniyor.
Buse Naz Çakıroğlu kimdir?
Buse Naz Çakıroğlu, 26 Mayıs 1996’da Trabzon’da doğan Türk milli boksördür. Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu olan Çakıroğlu, ringlerde elde ettiği başarılarla Türk boks tarihine adını yazdırmıştır.
Spor hayatına küçük yaşlarda başlayan Çakıroğlu, yükseköğrenimini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı.
Uluslararası alandaki ilk önemli başarısını 2018’de Bulgaristan’da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak elde etti. Aynı yıl Romanya’daki 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.
2019 yılı, milli boksör için bir dönüm noktası oldu. Rusya’daki AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda gümüş, Çekya’daki Uluslararası Eli Boks Turnuvası ve Minsk’teki Avrupa Oyunları’nda altın madalya kazandı. Madrid’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda ise 51 kiloda şampiyonluk ipini göğüsleyerek “en iyi kadın boksör” seçildi.
2021’de de başarılarını sürdürdü. Sırbistan’daki 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası’nda gümüş, Macaristan’daki 65. Bocskai Istvan Memorial Turnuvası’nda altın madalya elde etti. Paris’te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları’nda altın madalya kazanarak olimpiyatlarda seri başı olma hakkını elde etti.
Çakıroğlu, Türkiye’ye olimpiyat tarihinde kadınlar boks branşında ilk kotayı getiren sporcu olmasının yanı sıra, Türk boksunun uluslararası alanda yükselen yüzlerinden biri olarak kabul edilmektedir.