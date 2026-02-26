Cristiano Ronaldo'dan yatırım hamlesi: Kulübün yüzde 25'lik hissesini satın aldı
Suudi Arabistan’da Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, İspanyol ekibi UD Almeria’nın yüzde 25’lik hissesini satın alarak kulübe resmen ortak oldu.
Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İspanya ekibi UD Almeria’nın yüzde 25’lik hissesini satın aldı.
Brunswick Group tarafından yapılan açıklamada, Ronaldo’nun yatırımı CR7 Sports Investments şirketi üzerinden gerçekleştirdiği ve kulübün dörtte birlik bölümüne ortak olduğu bildirildi.
"Almeria güçlü temellere sahip"
Ronaldo, yatırımla ilgili değerlendirmesinde, "Futbola, sahanın ötesinde katkıda bulunmak uzun zamandır hayalimdi. Almeria, güçlü temellere ve açık bir büyüme potansiyeline sahip bir İspanyol kulübü" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık altı yıldır Suudi Arabistanlı yatırımcıların yönetiminde bulunan kulübün başkanı Mohamed Al-Khereiji ise "Cristiano'nun yatırım yapmak için kulübümüzü seçmesinden çok memnunuz. İspanyol liglerini çok iyi tanıyor ve hem takım hem de akademi açısından burada inşa ettiğimiz şeyin potansiyelini anlıyor" açıklamasında bulundu.
Kariyerinde Sporting CP, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarını terleten 41 yaşındaki futbolcu, 2023 yılında Al Nassr’a transfer olmuştu.
İspanya ikinci liginde
2023-2024 sezonunda LaLiga’da mücadele eden Almeria, 27 haftası tamamlanan ikinci ligde üçüncü sırada yer alıyor.