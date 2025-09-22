Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı şifresiz mi?

Benfica'ya elenen Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde gruplarda yoluna devam ediyor. İlk rakibimiz Dinamo Zagreb... Turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertli kulüp 3 puanı hanesine yazdırıp yurda moralli dönmek istiyor. Taraftar bu maçı dört gözle beklerken peş peşe "Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.