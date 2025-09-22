Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe de ilk maçını deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile oynayacak. Süper Lig'de üst üste alının 2 beraberlik sonrası moraller bir hayli düşerken Sarı Kanarya bu maçla yükselişe geçmek istiyor. Şimdi maçın bilgileri öğrenilmek isteniyor ve "Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt aranıyor.
Benfica'ya elenen Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde gruplarda yoluna devam ediyor. İlk rakibimiz Dinamo Zagreb... Turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertli kulüp 3 puanı hanesine yazdırıp yurda moralli dönmek istiyor. Taraftar bu maçı dört gözle beklerken peş peşe "Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.
Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman?
Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Dinamo Zagreb zirvede
Hırvatistan 1. Futbol Ligi’nde Dinamo Zagreb, 7. hafta sonunda liderlik koltuğunda yer aldı.
Başkent ekibi, çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 16 puan topladı. Rakip fileleri 15 kez havalandıran Dinamo, kalesinde yalnızca 4 gol gördü ve +11 averajla zirvenin sahibi oldu.
Fenerbahçe, lig aşamasında Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (D), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya) (D), Nice (Fransa), FCSB (Romanya) (D), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) (D) ile eşleşti.