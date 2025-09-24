Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı şifresiz mi? Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası bu akşam başlıyor. Sarı Kanarya ilk maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Sarı-Lacivertli kulüp Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i geçerek yurda da moralli dönmek peşinde... Peki, Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?