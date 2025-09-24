Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı şifresiz mi? Muhtemel 11'ler
Avrupa Ligi başlıyor. Fenerbahçe'nin ilk rakibi Dinamo Zagreb... Temsilcimiz ilk maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Milyonlarca kişi bu maçı beklerken mücadele bilgileri araştırılıyor. Sıkça gelen soru ise "Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası bu akşam başlıyor. Sarı Kanarya ilk maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Sarı-Lacivertli kulüp Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i geçerek yurda da moralli dönmek peşinde... Peki, Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman?
Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Hakem Jerome Brisard yönetecek.
Muhtemel 11'imiz
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri
Dinamo Zagreb zirvede
Hırvatistan 1. Futbol Ligi’nde Dinamo Zagreb, 7. hafta sonunda liderlik koltuğunda yer aldı.
Başkent ekibi, çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 16 puan topladı. Rakip fileleri 15 kez havalandıran Dinamo, kalesinde yalnızca 4 gol gördü ve +11 averajla zirvenin sahibi oldu.
Fenerbahçe'de 2 eksik
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran, müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.
Dinamo Zagreb ile 3. randevu
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile 3. kez resmi müsabakada karşılaşacak.
İki ekip daha önce 2018-2019 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında kozlarını paylaşmıştı.
Söz konusu sezonda Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmiş ve grubuna Dinamo Zagreb deplasmanında başlamıştı.
Hırvatistan'daki müsabakayı ev sahibi ekip 4-1 kazanmıştı. Kadıköy'de oynanan maç ise 0-0 eşitlikle sona ermişti.
O sezon Dinamo Zagreb grubu lider, Fenerbahçe ise 2. sırada tamamlamıştı.