Domenico Tedesco kimdir?

1985 doğumlu İtalyan-Alman teknik adam Domenico Tedesco, futbol kariyerinde kısa sürede dikkat çeken bir yükseliş yaşadı. Futbolculuk döneminde alt liglerde forma giyen Tedesco, antrenörlük eğitiminde gösterdiği başarıyla öne çıktı.

VfB Stuttgart ve Hoffenheim altyapılarında görev alan Tedesco, 2017’de Erzgebirge Aue’nin başına geçerek takımını küme düşmekten kurtardı. Aynı yıl Schalke 04’e imza atan genç teknik adam, ilk sezonunda takımı Bundesliga ikinciliğine taşıdı. Ancak 2019’da üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası görevden ayrıldı.

Ekim 2019’da Spartak Moskova’nın başına geçen Tedesco, burada da taraftarlarla güçlü bir bağ kurdu. Takımı Şampiyonlar Ligi elemelerine taşırken, ailevi nedenlerle 2021’de görevini bıraktı.

Aralık 2021’de RB Leipzig’i devralan Tedesco, kulüp tarihinin ilk DFB-Pokal şampiyonluğunu kazandırdı. Ancak 2022-23 sezonundaki kötü sonuçlar nedeniyle kısa sürede yollar ayrıldı.

Şubat 2023’te Belçika Milli Takımı’nın başına getirilen Tedesco, ilk maçlarında umut verse de Euro 2024’te hayal kırıklığı yarattı. Grup aşamasında zorlanan Belçika, son 16’da Fransa’ya elenerek turnuvaya veda etti. Bu sonuçların ardından Tedesco’nun görevine Ocak 2025’te son verildi.

İtalya doğumlu olan Tedesco, ailesiyle birlikte küçük yaşta Almanya’ya göç etti. Çifte vatandaşlığa sahip teknik adam, disiplinli ve dengeye dayalı oyun anlayışıyla biliniyor.