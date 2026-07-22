Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı: Süper Lig'den tek isim listeye girdi

Trossard için yapılan değerlendirmede, "Trossard, son 16 turunda ABD'ye karşı Belçika'nın en iyi performans sergileyen oyuncusu olarak gösterilebilir ancak çeyrek finalde İspanya savunmasını zorlayacak etkiyi veremedi. Yine de, kısa süre önce Beşiktaş'a transfer olan eski Arsenal oyuncusu için bu iyi bir Dünya Kupası oldu." ifadeleri kullanıldı.