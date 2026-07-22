Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı: Süper Lig'den tek isim listeye girdi
2026 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından Athletic, turnuvanın en iyi 50 futbolcusunu sıraladı. Listenin zirvesindeki isim dikkat çekerken, Süper Lig'den yalnızca bir futbolcunun kendine yer bulması öne çıkan detaylar arasında yer aldı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu İspanya oldu. Milli takımlar düzeyindeki futbolun en prestijli organizasyonunda Arjantin'i uzatma dakikalarında mağlup eden İspanya, tarihinde ikinci kez kupayı kaldırmayı başardı.
Turnuvanın tamamlanmasının ardından Athletic, Dünya Kupası'nda görev yapan futbolcuları performanslarına göre sıraladığı en iyi 50 oyuncu listesini yayımladı. Değerlendirmenin, futbolcuların forma giydikleri karşılaşmalardaki etkileri dikkate alınarak hazırlandığı belirtildi.
Listenin zirvesinde Arjantinli yıldız Lionel Messi yer aldı. Deneyimli futbolcu organizasyonu 8 gol ve 4 asistle tamamlarken, ikinci sırada Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe kendine yer buldu. Turnuvayı 10 gol ve 4 asistle noktalayan Mbappe, gol krallığının da sahibi oldu.
Beşiktaş'ın yeni transferi listede
Öte yandan listede Süper Lig'den yalnızca Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard'a yer verildi. Belçikalı futbolcu, Dünya Kupası'nın en başarılı 32. oyuncusu seçildi.
Trossard için yapılan değerlendirmede, "Trossard, son 16 turunda ABD'ye karşı Belçika'nın en iyi performans sergileyen oyuncusu olarak gösterilebilir ancak çeyrek finalde İspanya savunmasını zorlayacak etkiyi veremedi. Yine de, kısa süre önce Beşiktaş'a transfer olan eski Arsenal oyuncusu için bu iyi bir Dünya Kupası oldu." ifadeleri kullanıldı.
Listenin ilk 10 sıralaması şu şekilde:
1- Lionel Messi - Arjantin/Inter Miami
2- Kylian Mbappe - Fransa/Real Madrid
3- Rodri - İspanya/Manchester City
4- Jude Bellingham - İngiltere/Real Madrid
5- Pau Cubarsi - İspanya/Barcelona
6- Aymeric Laporte - İspanya/Athletic Club
7- Erling Haaland - Norveç/Manchester City
8- Harry Kane - İngiltere/Bayern Münih
9- Michael Olise - Fransa/Bayern Münih
10- Ousmane Dembele - Fransa/Paris Saint-Germain