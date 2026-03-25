Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı

ChatGPT’nin hazırladığı "dünyanın en sevilen futbol takımları" listesi sosyal medyada gündem oldu. 50 kulübün yer aldığı listede Real Madrid ve Juventus gibi devler öne çıkarken, Türkiye’den sadece tek bir takım listeye girmeyi başardı.

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 1

Yapay zekâ destekli analizleriyle son dönemde geniş ilgi gören ChatGPT, bu kez “Dünyanın en sevilen futbol takımları” listesini oluşturdu. Milyonlarca taraftarı bulunan ve dünya çapında yıldız isimleri bünyesinde barındıran kulüplerin sıralandığı listede Türkiye’den yalnızca bir takım yer aldı.

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 2

50 kulübün bulunduğu listede Real Madrid ve Juventus gibi futbolun önde gelen ekipleri dikkat çekerken, Süper Lig lideri olan kulüp listeye giren tek Türk takımı olmayı başardı. Liste, futbol dünyasının en popüler ekiplerini bir araya getirdi. İşte listenin tamamı…

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 3

1- Persepolis

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 4

Real Madrid

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 5

Liverpool

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 6

Milan

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 7

Ajax

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 8

Manchester United

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 9

Porto

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 10

Bayern Münih

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 11

Benfica

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 12

Juventus

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 13

Boca Juniors

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 14

River Plate

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 15

Santos

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 16

Flamengo

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 17

Palmeiras

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 18

Peñarol

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 19

Barcelona

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 20

LA Galaxy

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 21

Colo-Colo

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 22

Galatasaray

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 23

Al Nassr

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 24

Arsenal

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 25

Inter

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 26

Valencia

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 27

Sevilla

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 28

Borussia Dortmund

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 29

Lyon

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 30

Chelsea

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 31

Manchester City

Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı - Resim: 32

Schalke 04

