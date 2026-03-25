Dünyanın en sevilen futbol takımları açıklandı: Türkiye’den bir takım listede yer aldı
ChatGPT’nin hazırladığı "dünyanın en sevilen futbol takımları" listesi sosyal medyada gündem oldu. 50 kulübün yer aldığı listede Real Madrid ve Juventus gibi devler öne çıkarken, Türkiye’den sadece tek bir takım listeye girmeyi başardı.
Yapay zekâ destekli analizleriyle son dönemde geniş ilgi gören ChatGPT, bu kez “Dünyanın en sevilen futbol takımları” listesini oluşturdu. Milyonlarca taraftarı bulunan ve dünya çapında yıldız isimleri bünyesinde barındıran kulüplerin sıralandığı listede Türkiye’den yalnızca bir takım yer aldı.
50 kulübün bulunduğu listede Real Madrid ve Juventus gibi futbolun önde gelen ekipleri dikkat çekerken, Süper Lig lideri olan kulüp listeye giren tek Türk takımı olmayı başardı. Liste, futbol dünyasının en popüler ekiplerini bir araya getirdi. İşte listenin tamamı…
1- Persepolis
Real Madrid
Liverpool
Milan
Ajax
Manchester United
Porto
Bayern Münih
Benfica
Juventus
Boca Juniors
River Plate
Santos
Flamengo
Palmeiras
Peñarol
Barcelona
LA Galaxy
Colo-Colo
Galatasaray
Al Nassr
Arsenal
Inter
Valencia
Sevilla
Borussia Dortmund
Lyon
Chelsea
Manchester City
Schalke 04