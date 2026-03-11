Dünyanın en zengin ligleri açıklandı
Spor artık sadece rekabet değil, aynı zamanda dev bir ekonomi. 2024 yılı verilerine göre dünyanın en büyük profesyonel spor ligleri milyarlarca dolarlık gelir elde ediyor. Amerikan futbolundan basketbola, futboldan buz hokeyine kadar birçok spor dalında liglerin finansal gücü dikkat çekiyor. Listeye ABD liglerinin açık ara damga vurduğu görülüyor.
10- MLS: 1,85 milyar dolar
Amerika Birleşik Devletleri’nin futbol ligi Major League Soccer (MLS) yaklaşık 1,85 milyar dolar gelir elde ediyor.
9- Ligue 1: 2,38 milyar dolar
Fransa’nın futbol ligi Ligue 1, yaklaşık 2,38 milyar dolar gelirle Avrupa’nın büyük ligleri arasında bulunuyor.
8- Serie A: 3,62 milyar dolar
İtalya’nın futbol ligi Serie A, yıllık yaklaşık 3,62 milyar dolar gelir elde ediyor.
7- Bundesliga: 4,45 milyar dolar
Almanya’nın futbol ligi Bundesliga, yaklaşık 4,45 milyar dolar gelirle dünyanın en zengin spor organizasyonları arasında yer alıyor.
6- La Liga: 5,24 milyar dolar
İspanya’nın en üst futbol ligi La Liga, yıllık yaklaşık 5,24 milyar dolar gelirle Avrupa’nın en büyük ligleri arasında.
5- NHL: 6,07 milyar dolar
Kuzey Amerika buz hokeyi ligi National Hockey League (NHL) yaklaşık 6,07 milyar dolar gelir elde ediyor.
4- Premier League: 7,10 milyar dolar
İngiltere Premier League, futbol dünyasının en yüksek gelir elde eden ligi olarak 7,10 milyar dolar seviyesine ulaşıyor.
3- MLB: 11,32 milyar dolar
ABD’nin beyzbol ligi Major League Baseball (MLB) yıllık 11,32 milyar dolar gelir elde ederek üçüncü sıraya yerleşiyor.
2- NBA: 12,01 milyar dolar
Basketbol ligi NBA, yaklaşık 12 milyar dolar gelirle listenin ikinci sırasında yer alıyor. Küresel popülerliği sayesinde gelirlerini hızla artırıyor.
1- NFL: 19,3 milyar dolar
Amerikan futbolu ligi National Football League (NFL), yıllık yaklaşık 19,3 milyar dolarlık geliriyle dünyanın en zengin spor ligi konumunda.