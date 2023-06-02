Ebrar Karakurt Rusya'ya transfer oldu: İşte yeni takımı!
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya ekibi Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya ekibi Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu.
Son olarak İtalya'nın Igor Gorgonzola takımında forma giyen Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştığını açıklayarak, "Yeni bir bölüm başlıyor." ifadesini kullandı.
Lokomotiv Kaliningrad da milli voleybolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.