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  4. Ebrar Karakurt Rusya'ya transfer oldu: İşte yeni takımı!

Ebrar Karakurt Rusya'ya transfer oldu: İşte yeni takımı!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya ekibi Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya ekibi Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu.

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Son olarak İtalya'nın Igor Gorgonzola takımında forma giyen Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştığını açıklayarak, "Yeni bir bölüm başlıyor." ifadesini kullandı.

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Lokomotiv Kaliningrad da milli voleybolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

 

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2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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