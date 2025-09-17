Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Dün 6 müsabaka gerçekleşti ve bugün de mücadeleler oynanacak. Ülkemizi bu turnuvada temsil eden Galatasaray'ın ise maç tarihi merak ediliyor. Özellikle sarı kırmızı renklere gönül veren taraftar "Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman" diye soruyor.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçına hazırlanıyor. Temsilcimiz ilk maçına deplasmanda çıkacak. Alman kulübü Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın mücadele bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Sıklıkla gelen soru "Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman" şeklinde...
Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman?
Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı 18 Eylül Perşembe saat 22.00'de oynanacak. Cimbon'un mücadelsini TRT 1 naklen yayınlayacak.
Şampiyonlar Ligi maç programı
17 Eylül Çarşamba:
19.45 Olympiakos-Pafos
19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt
22:00 Ajax-Inter
22:00 Bayern Münih-Chelsea
22:00 Liverpool-Atletico Madrid
22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta
18 Eylül Perşembe:
19.45 Club Brugge-Monaco
19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen
22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray
22:00 Manchester City-Napoli
22.00 Newcastle United-Barcelona
22.00 Sporting Lizbon-Kairat