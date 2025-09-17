Google Haberler

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Dün 6 müsabaka gerçekleşti ve bugün de mücadeleler oynanacak. Ülkemizi bu turnuvada temsil eden Galatasaray'ın ise maç tarihi merak ediliyor. Özellikle sarı kırmızı renklere gönül veren taraftar "Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman" diye soruyor.

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 1

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçına hazırlanıyor. Temsilcimiz ilk maçına deplasmanda çıkacak. Alman kulübü Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın mücadele bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Sıklıkla gelen soru "Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman" şeklinde...

1 3
Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 2

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman?

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı 18 Eylül Perşembe saat 22.00'de oynanacak. Cimbon'un mücadelsini TRT 1 naklen yayınlayacak.

2 3
Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 3

Şampiyonlar Ligi maç programı

17 Eylül Çarşamba:

19.45 Olympiakos-Pafos

19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt

22:00 Ajax-Inter

22:00 Bayern Münih-Chelsea

22:00 Liverpool-Atletico Madrid

22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta

18 Eylül Perşembe:

19.45 Club Brugge-Monaco

19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen

22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray

22:00 Manchester City-Napoli

22.00 Newcastle United-Barcelona

22.00 Sporting Lizbon-Kairat

3 3