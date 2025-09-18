Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? GS maçı muhtemel ilk 11'i
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam ilk maçına çıkıyor. Cimbom'un rakibi Alman ekibi Eintracht Frankfurt... Aslan, kendi liginde 5. sırada yer alan Frankfurt'u yenerek turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Milyonlar bu maçı izlemek isterken "Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu gündem olmuş durumda...
Şampiyonlar Ligi başladı ve bugün de 6 maç oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray da bu akşam deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Tüm Türkiye'nin kalbi Cimbom ile atacak. Şimdi en çok yöneltilen soru ise "Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...
Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman?
Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı bu akşam 22.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11
Frankfurt: Zetterer, Buta, Collins, Theate, Koch, Chaibi, Larsson, Doan,Can Uzun, Bahoya, Burkardt.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Sara, Torreira, Yunus, İlkay, Sane, Barış.
Galatasaray, lig ve kupada üst üste aldığı galibiyetlerle büyük bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Beşiktaş derbisinde yaşadığı yenilginin ardından çıktığı 16 resmi maçın tamamını kazandı. Bu süreçte rakip filelere 47 gol gönderen Galatasaray, yalnızca 5 gol yedi.
Cimbom, Süper Lig’in ilk dört haftasında rakiplerine 15 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü. Hücum gücü kadar savunma direnciyle de öne çıkan Galatasaray, son olarak Eyüpspor’u 2-0 mağlup ederek serisini sürdürdü.
Rakip Frankfurt’ta milli futbolcu Can Uzun, son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor. Alman ekibinde ayrıca geçen sezon Galatasaray forması giyen Michy Batshuayi de yer alıyor. Ancak sakatlıkları bulunan Mario Götze ve Rasmus Kristensen’in mücadelede forma giymesi beklenmiyor.