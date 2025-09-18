Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? GS maçı muhtemel ilk 11'i

Şampiyonlar Ligi başladı ve bugün de 6 maç oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray da bu akşam deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Tüm Türkiye'nin kalbi Cimbom ile atacak. Şimdi en çok yöneltilen soru ise "Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...