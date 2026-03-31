En ateşli taraftar grupları sıralandı: Süper Lig'den 2 kulüp var
Hazırlanan “futbolun en ateşli taraftarları” listesinde Süper Lig’den 2 kulüp de yer aldı. Dijital spor yayıncısının özel sıralaması, Türk futbol taraftarlarının tutkusu ve tribün gücünü bir kez daha uluslararası vitrine taşıdı. İşte Türk takımlarının sıralaması...
Futbolun vazgeçilmez unsurlarından biri olan taraftarlar, takımlarına verdikleri destekle oyunun ruhunu belirlemeye devam ediyor. Dijital spor yayıncısı GiveMeSport (GMS), dünyanın en ateşli taraftar gruplarını sıraladığı özel listesini yayımladı. Hazırlanan listede Süper Lig’in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray da yer alırken sırlamadaki yerleri de dikkat çekti. İşte en ateşli taraftarlar listesi...
15 - Liverpool
14 - Boca Juniors
13 - Napoli
12 - Celtic
11 - Borussia Dortmund
10 - Fenerbahçe
9 - Kızılyıldız
8 - River Plate
7 - Marsilya
6 - Sparta Prag
5 - AC Milan
4 - Galatasaray
3 - Dinamo Zagreb
2 - Hajduk Split
1 - Legia Varşova