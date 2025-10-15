Google Haberler

Erdoğan'dan soyunma odasında Milli Takıma tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Gürcistan ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti. Karşılaşmayı büyük bir ilgiyle izleyen Erdoğan, millilerin 4-1’lik farklı galibiyeti sonrası soyunma odasına inerek oyuncuları ve teknik heyeti tek tek tebrik etti.

Erdoğan'dan soyunma odasında Milli Takıma tebrik - Resim: 1

Erdoğan, sergiledikleri mücadele ve aldıkları net galibiyet nedeniyle milli futbolculara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Erdoğan'dan soyunma odasında Milli Takıma tebrik - Resim: 2
Erdoğan'dan soyunma odasında Milli Takıma tebrik - Resim: 3
Erdoğan'dan soyunma odasında Milli Takıma tebrik - Resim: 4
Erdoğan'dan soyunma odasında Milli Takıma tebrik - Resim: 5
Erdoğan'dan soyunma odasında Milli Takıma tebrik - Resim: 6
Erdoğan'dan soyunma odasında Milli Takıma tebrik - Resim: 7
