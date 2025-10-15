Erdoğan'dan soyunma odasında Milli Takıma tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Gürcistan ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti. Karşılaşmayı büyük bir ilgiyle izleyen Erdoğan, millilerin 4-1’lik farklı galibiyeti sonrası soyunma odasına inerek oyuncuları ve teknik heyeti tek tek tebrik etti.
Erdoğan, sergiledikleri mücadele ve aldıkları net galibiyet nedeniyle milli futbolculara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.
1 7
2 7
3 7
4 7
5 7
6 7
7 7