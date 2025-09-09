EuroBasket çeyrek final: Türkiye - Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EuroBasket'te çeyrek final heyecanı... A Milli Basketbol Takımı'mız bugün Polonya ile karşılaşacak. Kalpler 12 Dev Adam için çarpacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyenlerin sıkça sorduğu soru "Türkiye - Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
12 Dev Adam yarı final için sahaya çıkıyor. Rakibimiz Polonya... Tüm Türkiye bu maça kilitlendi ve mücadele saatini iple çekiyor. Vatandaşlar mücadelenin tarihini, saatini, kanalını sıkı şekilde araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin bilgiler...
Türkiye - Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Polonya maçı bugün saat 17.00'de oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
İki takım arasında Avrupa Şampiyonası'nda 9. randevu
A Milli Takım, turnuva tarihinde Polonya ile 9. kez karşı karşıya gelecek.
EuroBasket'te iki takım arasında yapılan 8 müsabakanın 2'sini Türkiye, 6'sını Polonya kazandı.
Milliler, Polonya ile şampiyonada son olarak EuroBasket 2009 ve EuroBasket 2011 grup aşamasında karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2009'da Polonya'yı 87-69 mağlup ederken, 2011'de ise sahadan 84-83 mağlup ayrıldı.