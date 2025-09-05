EuroBasket: Türkiye İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EuroBasket grup aşamasında 5'te 5 yaparak son 16'ya yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız İsveç ile karşılaşacak. Turnuvada fırtınalar estiren Milli Takımı'mız İsveç'i de geçip çeyrek finale kalmak istiyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler "Türkiye İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Türkiye, EuroBasket A Grubu'nu lider tamamladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın son 16 turundaki rakibi İsveç oldu. Tüm Türkiye bu maça odaklanırken "Türkiye İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor.
Türkiye İsveç basketbol maçı ne zaman?
Türkiye İsveç basketbol maçı 6 Eylül Cumartesi saat 12.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.