EuroBasket: Türkiye İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, EuroBasket A Grubu'nu lider tamamladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın son 16 turundaki rakibi İsveç oldu. Tüm Türkiye bu maça odaklanırken "Türkiye İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor.