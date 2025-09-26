EuroLeague ne zaman başlayacak? Anadolu Efes - Fenerbahçe EuroLeague maçı ne zaman?
Basketbolun Avrupa’daki en büyük vitrininde geri sayım başladı. Basketbolseverler heyecanla Euroleague'nin açılışını beklerken Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko taraftarı da "EuroLeague ne zaman başlayacak" sorusunu artırmış durumda...
Turkish Airlines EuroLeague’de 2025-2026 sezonu yaklaşırken Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko hazırlıklarını sürdürüyor. Basketbolseverler yeni sezon öncesinde temsilcilerimizin performansını ve fikstürü yakından takip ederken, 'EuroLeague ne zaman başlayacak?' sorusu da öne çıkıyor. İşte detaylar...
EuroLeague ne zaman başlıyor?
EuroLeague 2025-2026 sezonu 30 Eylül 2025 tarihinde başlıyor. Saat 19.00'da Hapoel Tel Aviv- Barcelona ve Dubai Basketbol - Partizan maçı ile yeni sezona start verilecek. Anadolu Efes, 30 Eylül Salı günü saat 20.45’te Maccabi Tel Aviv’i konuk edecek. Fenerbahçe Beko ise 1 Ekim Çarşamba günü saat 20.45’te Paris karşısında sahaya çıkacak.
30 Eylül 2025
19:00 – Hapoel Tel Aviv - Barcelona
19:00 – Dubai Basketball - Partizan
20:45 – Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv
21:00 – Kızılyıldız - Olimpia Milano
21:15 – Panathinaikos - Bayern
21:30 – Baskonya - Olympiakos
21:45 – Virtus Bologna - Real Madrid
1 Ekim 2025
20:30 – Monako - Žalgiris
20:45 – Fenerbahçe - Paris
21:00 – Lyon-Villeurbanne - Valensiya