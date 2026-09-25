Ev alıp satacaklar dikkat: Gayrimenkulde kurallar değişiyor

Yabancı malik ve tapusuz taşınmazlara yeni kontrol

EİDS'de değiştirilmesi planlanan bir diğer alan ise yabancı maliklere ait veya tapuda kaydı bulunmayan taşınmazların ilanları. Mevcut uygulamada bu tür taşınmazlar işaretlenerek ilan platformlarına eklenebiliyor ve yetkilendirme şartı aranmıyor. Sektör temsilcileri ise bu yöntemin yetki zorunluluğunu aşmak amacıyla kullanılabildiğini belirtiyor. Yeni düzenlemeyle bu ilanlarda da doğrulama yapılması ve taşınmazların kontrolsüz şekilde ilana çıkarılmasının önüne geçilmesi planlanıyor.