Fenerbahçe - Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Ertelenen müsabakanın ne zaman oynanacağı merak ediliyordu ve tarihler kesinleşti. Şimdi sıkça gelen soru "Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...