Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı, Sarı Kanarya'nın Şampiyonlar Ligi 3. tur maçı nedeniyle ertelenmişti. Mücadele ileri bir tarihe alınırken bu hafta içi müsabaka oynanacak. Her iki kulübün taraftarı da mücadelenin tarihini, saatini ve kanalını öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Ertelenen müsabakanın ne zaman oynanacağı merak ediliyordu ve tarihler kesinleşti.
Fenerbahçe Alanyaspor maçı 17 Eylül Çarşamba saat 20.00'de oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
