Fenerbahçe başkanlık seçimi bu hafta mı, ne zaman?
Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı başkanlık seçimi heyecanı içerisinde... Yine e büyük aday Ali Koç... Koç ile birlikte Hakan Bilal Kutlualp, Mahmut Uslu ve Sadettin Saran yarışacak. Sabırsızlık gitgide artarken taraftar da "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.
Sarı lacivert camiada gözler yaklaşan başkanlık seçimine çevrildi. Mevcut yönetimle birlikte güçlü rakiplerin de yarışa katılacak olması nedeniyle heyecanı artıyor. Hangi ismin başkan olacağı büyük merak konusu... En çok gelen sorulardan biri de "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman" şeklinde...
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 13-14 Eylül saat 10.30'da yapılacak. Seçim, Chobani Stadı’nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleşecek.
İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongren 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.