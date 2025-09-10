Fenerbahçe başkanlık seçimi bu hafta mı, ne zaman?

Sarı lacivert camiada gözler yaklaşan başkanlık seçimine çevrildi. Mevcut yönetimle birlikte güçlü rakiplerin de yarışa katılacak olması nedeniyle heyecanı artıyor. Hangi ismin başkan olacağı büyük merak konusu... En çok gelen sorulardan biri de "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman" şeklinde...