Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle: FB başkanı kim oldu, sonuçlar saat kaçta açıklanacak?
Fenerbahçe'de yeni başkanın belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurulda üyeler sandık başına gidiyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarıştığı seçimde oy verme işlemi saat 10.00'da başlarken, sonuçların akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Taraftarlar ise "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?", "Fenerbahçe seçimi canlı nasıl izlenir?" ve "Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak?" sorularına yanıt arıyor.
Fenerbahçe'de yeni başkanın belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul için heyecan dorukta.
Sarı-lacivertli kulüpte üyeler sandık başına giderken, "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?", "Fenerbahçe başkan adayları kimler?" soruları taraftarlar tarafından araştırılıyor.
Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarışacağı seçimde, kulübün yeni yönetimi yapılacak oylamanın ardından belli olacak.
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu kapsamında oy verme işlemi bugün eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştirilecek.
Saat 10.00'da başlayacak oy kullanma süreci, 17.00'de sona erecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçilecek.
Seçim sonuçlarının saat 19.00 civarında açıklanması bekleniyor.
Fenerbahçe seçiminde kimler oy kullanabilecek?
Genel Kurul'a; geçmiş dönemden aidat borcu bulunmayan, 2026 yılı aidatını 28 Nisan 2026 saat 24.00'e kadar ödemiş olan ve üyelik hakları askıya alınmamış kulüp üyeleri katılabilecek.
Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı nasıl izlenir?
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, FB TV canlı yayını üzerinden takip edilebilecek.
Seçim sürecini FB TV üzerinden anbean takip etmek için tıklayın.
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde kimler var?
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şöyle:
Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif
Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit
Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesinde kimler var?
Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluşuyor:
Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan
Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ