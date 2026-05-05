Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe'de başkan adayları kimler? Aziz Yıldırım aday oldu mu?
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için heyecan artıyor. Sadettin Saran'ın yarışa girmeyeceği seçimde kimlerin aday olacağı merak ediliyor. Özellikle de Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı sıkça araştırılıyor. İşte detaylar...
Sezona iddialı giren fakat istikrarsız bir tablo çizen Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile yollar ayrılırken sezon bitişinin ardından başkanlık seçimi yapılacak. Hem seçim tarihi hem de başkan adayları yoğun şekilde araştırılıyor.
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 6-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Yeni başkan 7 Haziran'da belli olacak.
Fenerbahçe'de başkan adayları kimler?
Sarı Kanarya'da başkan adayları tam olarak netleşmedi. Barış Göktürk, Hakan Safi ve Mehmet Ali Aydınlar ismi öne çıkıyor.
Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.