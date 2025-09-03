Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi hazırlıkları sürüyor. Başkan Ali Koç ve yönetimi eleştiriler alırken yeni başkanın kim olacağı merak ediliyor. Taraftar net tarihi öğrenmek adına "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
Alınan başarısız sonuçlar Fenerbahçe'yi Olağanüstü Seçimli Genel Kuruluna götürdü. Ali Koç, Mahmut Uslu, Hakan Bilal Kutlualp ve Saadettin Saran başkan olabilmek için yarışacak. Tarihler belli olurken taraftar bilgi almak adına "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman" diye soruyor.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 13-14 Eylül saat 10.30'da yapılacak. Seçim, Chobani Stadı’nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleşecek.