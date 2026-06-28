Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hazırlık maçları ne zaman, hangi tarihte?

Süper Lig heyecanına daha haftalar var. Futbolseverler takımlarını bir an evvel sahada görmek isterken hazırlık maçları bu hasreti bir nebze olsa da hafifletecek. Vatandaşlar takımların hazırlık maçı bilgilerini öğrenmek isterken "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hazırlık maçları ne zaman" sorusu sıklaşıyor.