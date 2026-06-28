Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hazırlık maçları ne zaman, hangi tarihte?
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Avrupa ligi öncesi takımlar hazırlık maçına çıkacak. Taraftarlar bu mücadelelerin tarihini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hazırlık maçları ne zaman?
Süper Lig heyecanına daha haftalar var. Futbolseverler takımlarını bir an evvel sahada görmek isterken hazırlık maçları bu hasreti bir nebze olsa da hafifletecek. Vatandaşlar takımların hazırlık maçı bilgilerini öğrenmek isterken "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hazırlık maçları ne zaman" sorusu sıklaşıyor.
Beşiktaş hazırlık maçları tarihi...
2 Temmuz Perşembe
18.00 Beşiktaş – Gyirmoth (X-Bionic Sphere)
5 Temmuz Pazar
18.00 Beşiktaş – MTE 1904 KFT (MTE 1904 Sporttelep)
10 Temmuz Cuma
18.00 Beşiktaş – Mattersburg (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre
19.30 Beşiktaş – Widzew Lodz (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre
14 Temmuz Salı
12.00 Beşiktaş – Dynamo Malzenice (X-Bionic Sphere)
18.30 Beşiktaş – Spartak Trnava (Stadion Antona Malatinskeho)
Fenerbahçe hazırlık maçı tarihi
8 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)
Fenerbahçe - Admira Wacker (Raiffeisen Arena)
11 Temmuz 2026
Fenerbahçe - Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)
14 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)
LASK - Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)
Galatasaray hazırlık maçı tarihi
Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'ın hazırlık maçı programları daha belli olmadı.