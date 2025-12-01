Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? beIN SPORTS tek maç satın alınıyor mu?

İzleme Seçenekleri:

Paket Seçimi: Süper Lig'i izlemek için gerekli olan Sporun Yıldızı Paketi, sadece Taraftar Paketi (tek takım maçları) veya daha zengin içerikli Yıldız Dolu Paket gibi seçeneklerden birini seçmelisiniz.

Başvuru: Digiturk, beIN CONNECT veya TOD TV üzerinden başvurunuzu tamamlayıp üyeliğinizi aktif hale getirmelisiniz.

Canlı Yayın: Üyeliğiniz başladıktan sonra, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını canlı izleme hakkına sahip olursunuz.