Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? beIN SPORTS tek maç satın alınıyor mu?
Fenerbahçe ile Galatasaray kader maçına çıkıyor. Fenerbahçe kazanırsa zirveye oturacak, Galatasaray kazanırsa puan farkını 4'e çıkaracak. Milyonlar ekran başında mücadeleyi takip ederken üyeliği olmayanlar şimdi sıkça "Fenerbahçe Galatasaray maçı nasıl izlenir", "Tek maç satın alınıyor mu" sorusunu yöneltiyor.
Milyonlarca kişi heyecanla Fenerbahçe - Galatasaray derbisini bekliyor. Özellikle taraftarın yüreği ağzında... Futbolseverler bir an evvel derbinin başlamasını isterken lig paketi olmayanlar "Fenerbahçe Galatasaray maçı nasıl izlenir", "Tek maç satın alınıyor mu" sorusunu ısrarla tekrarlıyor.
beIN SPORTS nasıl izlenir?
Süper Lig karşılaşmaları, beIN SPORTS kanalları üzerinden yayımlanmaktadır. İzleme yöntemleri, seçtiğiniz pakete ve platforma göre farklılık gösterir:
Digiturk üyeliği (kutulu/kutusuz): Standart Digiturk yayın ekipmanıyla (kutu/uydu alıcısı) televizyonunuzdan izleme imkanı sunar.
beIN CONNECT: Bu, Digiturk'ün dijital yayın platformudur. Uygulamayı akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya akıllı televizyonunuza indirerek internet üzerinden (kutusuz) maçları canlı takip edebilirsiniz.
TOD TV: Daha çok mobil ve dijital izlemeye odaklanmış, beIN SPORTS içeriklerini sunan bir diğer dijital platformdur.
İzleme Seçenekleri:
Paket Seçimi: Süper Lig'i izlemek için gerekli olan Sporun Yıldızı Paketi, sadece Taraftar Paketi (tek takım maçları) veya daha zengin içerikli Yıldız Dolu Paket gibi seçeneklerden birini seçmelisiniz.
Başvuru: Digiturk, beIN CONNECT veya TOD TV üzerinden başvurunuzu tamamlayıp üyeliğinizi aktif hale getirmelisiniz.
Canlı Yayın: Üyeliğiniz başladıktan sonra, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını canlı izleme hakkına sahip olursunuz.