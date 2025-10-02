Fenerbahçe Nice maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? FB maçı muhtemel ilk 11'i...

UEFA Avrupa Ligi ikici maçları bu akşam oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe evinde Fransız ekibi Nice'i ağırlıyor. Temsilcimiz bu maçtan 3 puan alarak son 16 için avantaj sağlamak peşinde... Bu heyecanlı karşılama için heyecan katbekat artarken mücadelenin saati ve kanalı araştırılıyor. Öte yandan Sarı Kanarya'nın ilk 11'i de merak ediliyor.