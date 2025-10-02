Fenerbahçe Nice maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? FB maçı muhtemel ilk 11'i...
Fenerbahçe Avrupa arenasında zorlu bir karşılaşamaya çıkıyor. İlk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen Sarı Kanarya ikinci maçında Nice ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli kulüp seyircisi önünde bu müsabakadan galip gelerek ilk 3 puanını almak istiyor. Taraftar mücadeleyi dört gözle beklerken "Fenerbahçe Nice maçı saat kaçta, hangi kanalda" sorusu dakikalar geçtikçe artıyor.
UEFA Avrupa Ligi ikici maçları bu akşam oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe evinde Fransız ekibi Nice'i ağırlıyor. Temsilcimiz bu maçtan 3 puan alarak son 16 için avantaj sağlamak peşinde... Bu heyecanlı karşılama için heyecan katbekat artarken mücadelenin saati ve kanalı araştırılıyor. Öte yandan Sarı Kanarya'nın ilk 11'i de merak ediliyor.
Fenerbahçe Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Nice maçı 2 Ekim Perşembe saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Muhtemel 11
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesryi.
Nice: Diouf, Mendy, Bombito, Peprah, Clauss, Vanhoutte, Samed, Abdi, Diop, Cho, Moffi.
Tek eksik Duran
Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde tek eksik isim Jhon Duran.
Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımla çalışmayan Duran'ın karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.
Talisca döndü
Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, kadroda yer alacak.
Kart cezasını Dinamo Zagreb'e karşı çeken Brezilyalı oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.
292. maç
Sarı-lacivertliler, bu mücadeleyle Avrupa kupalarındaki 292. maçına çıkacak. Bugüne kadar oynadığı 291 maçta 114 galibiyet, 62 beraberlik ve 115 yenilgi yaşayan temsilcimiz, rakip filelere 398 gol atarken kalesinde 415 gol gördü.