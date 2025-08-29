Fenerbahçe rakipleri kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrası Fenerbahçe rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün yapıldı. Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Bugün temsilcimizin rakipleri belli oldu. Özellikle sarı-lacivertli renklere gönül veren taraftarlar "Fenerbahçe rakipleri kim oldu" diye soruyor.
Dün Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşirken bugün de Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi gerçekleşecek. Temsilcimiz Fenerbahçe de Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Bu sebeple Sarı Kanarya'nın rakipleri merak ediliyor ve "Fenerbahçe rakipleri kim oldu" sorusu yoğun şekilde geliyor.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat 14.00'te yapıldı ve UEFA TV üzerinden canlı yayınlandı. Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.
Fenerbahçe'nin rakipleri
Aston Villa
Dinamo Zagreb
Ferencvaros
Viktoria Plzen
Nice
FCSB
Stuttgart
Brann