Fenerbahçe teknik direktörü belli oldu mu? FB yeni teknik direktörü kim oldu?

Yerli adaylar arasında kulübün geçmişte de emanet ettiği iki deneyimli isim öne çıkıyor: Aykut Kocaman ve İsmail Kartal. Her iki teknik adam da Fenerbahçe camiasını yakından tanımaları ve tecrübeleriyle dikkat çekiyor.

Yabancı teknik direktör listesi ise oldukça iddialı. Avrupa futbolunun önemli isimlerinden Sebastian Hoeness, Luciano Spalletti, Ange Postecoglou ve Matthias Jaissle sarı-lacivertli kulübün gündeminde yer alıyor. Yönetim, bu adaylar arasından hem sportif başarı hem de uzun vadeli proje anlamında en uygun ismi belirlemeyi hedefliyor.