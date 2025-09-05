Fenerbahçe teknik direktörü belli oldu mu? FB yeni teknik direktörü kim oldu?
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Milyonlarca taraftar bu soruya yanıt arıyor. İsmail Kartal iddiaları dün epey konuşulurken henüz resmi açıklama gelmiş değil. Masada birçok olduğu konuşuluyor. İşte konuya dair detaylar...
José Mourinho'nun gönderilmesi sonrası Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilmeye başlandı. Şampiyonluğu uzun yıllardır hasret kalan sarı-lacivertliler iddialı bir isim getirmek isterken taraftar da son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Sıkça gelen soruların başında ise "Fenerbahçe teknik direktörü belli oldu mu" geliyor.
Fenerbahçe teknik direktörü belli oldu mu?
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü henüz kesinleşmiş değil. Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları yoğun bir şekilde devam ediyor. Sportif direktör Devin Özek ve başkan Ali Koç, hem yerli hem de yabancı adaylarla görüşme trafiğini sürdürüyor.
Yerli adaylar arasında kulübün geçmişte de emanet ettiği iki deneyimli isim öne çıkıyor: Aykut Kocaman ve İsmail Kartal. Her iki teknik adam da Fenerbahçe camiasını yakından tanımaları ve tecrübeleriyle dikkat çekiyor.
Yabancı teknik direktör listesi ise oldukça iddialı. Avrupa futbolunun önemli isimlerinden Sebastian Hoeness, Luciano Spalletti, Ange Postecoglou ve Matthias Jaissle sarı-lacivertli kulübün gündeminde yer alıyor. Yönetim, bu adaylar arasından hem sportif başarı hem de uzun vadeli proje anlamında en uygun ismi belirlemeyi hedefliyor.