Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB - TS muhtemel ilk 11'ler

Fenerbahçe’de 5 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı kritik maçta 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almazken, Nelson Semedo’nun durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Yeni transferler sahneye çıkabilir

Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson, teknik heyetin görev vermesi halinde Trabzonspor karşısında ilk kez forma giyecek.

Trabzonspor serisini sürdürme peşinde

Sezona iyi bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ilk 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanından da 3 puan çıkararak çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor.

680 günlük galibiyet özlemi

Trabzonspor, İstanbul’un üç büyükleri karşısında 680 gündür galibiyet alamıyor. Bordo-mavililer son olarak 4 Kasım 2023’te deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-2 yenmiş, o tarihten sonra Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında çıktığı 9 maçta 8 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşamıştı.

Onuachu’nun gözü golde

Karadeniz ekibinde gol yollarında en çok güvenilen isim Paul Onuachu olacak. Nijeryalı forvet, geri döndüğü Trabzonspor formasıyla bu sezon ligde oynadığı 4 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. Bordo-mavililer bu süreçte attığı 4 golün yarısını Onuachu’dan buldu. Geçen sezon 21 maçta 15 gol atan Onuachu, takımın en golcü oyuncusu olmuştu.

Trabzonspor’da eksikler

Trabzonspor’da Pina, Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Oulai cezası nedeniyle kadroda yok. Yeni transferler Onana ve Muçi ise görev verilmesi halinde bordo-mavili formayla ilk kez sahaya çıkacak.

50 yıllık rekabetin 138. buluşması

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 138. kez karşılaşacak. Ligde bugüne kadar oynanan 104 maçta Fenerbahçe 43, Trabzonspor 27 galibiyet elde etti, 34 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 144, bordo-mavililer ise 111 gol kaydetti.

Kadıköy’de Fenerbahçe üstün

İki takım arasında İstanbul’da oynanan 67 resmi ve özel karşılaşmada Fenerbahçe 30, Trabzonspor ise 13 galibiyet aldı. 24 maçta eşitlik bozulmadı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 100, Trabzonspor 67 gol attı.