Fenerbahçe yeni teknik direktör kim olacak? İsmail Kartal geri mi gelecek?
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Son zamanlardaki çıkışlarıyla epey gündem olan Mourinho'nun ayrılığı sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor.
Fenerbahçe geçen yıl Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kalmış bu sezona da güzel bir başlangıç yapamamıştı. Mourinho hedef haline gelirken bugün ünlü teknik direktör ile yollar ayrıldı. Özellikle Fenerbahçe taraftarı "Yeni teknik direktör kim olacak" sorusuna yanıt arıyor.
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör henüz belli olmuş değil. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ismi kulislerde konuşuluyor. En yakın zamanda ismin belli olması bekleniyor.