Fenerbahçe yeni teknik direktör kim olacak? İsmail Kartal geri mi gelecek?

Fenerbahçe geçen yıl Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kalmış bu sezona da güzel bir başlangıç yapamamıştı. Mourinho hedef haline gelirken bugün ünlü teknik direktör ile yollar ayrıldı. Özellikle Fenerbahçe taraftarı "Yeni teknik direktör kim olacak" sorusuna yanıt arıyor.

