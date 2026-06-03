Fenerbahçe'nin 120. yıla özel hazırlanan formaları tanıtıldı

Tanıtım etkinliğinde konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Bugün herhalde camiaya son konuşmamız, kongre öncesi... Bugüne kadar yapılan en erken lansman. Bu sene çok rekorlar kırıldı Fenerium'da. Bugün burada sadece yeni formalarımızı değil 120 yıllık paha biçilmez bir mirasın simgesini camiamızla buluşturuyoruz. Bu sezon 120. yılımızı kutlayacağız, çok özel bir yıl." dedi.