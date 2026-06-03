Fenerbahçe'nin 120. yıla özel hazırlanan formaları tanıtıldı
Fenerbahçe, 2026-27 sezonunda giyeceği formaları düzenlenen lansmanla tanıttı. Sarı-lacivertli kulübün 120. kuruluş yılına özel hazırlanan koleksiyonda "Çubuklu", "Sarı-beyaz çubuklu" ve "Lacivert" formalar yer aldı. Kulübün köklü geçmişine vurgu yapılan yeni tasarımlarda, 120. yıla özel hazırlanan armada 120 yıldız kullanıldı.
Fenerbahçe, 2026-27 sezonunda futbol takımının giyeceği yeni formaları düzenlediği lansmanla kamuoyuna duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp, 120. kuruluş yılına özel hazırlanan koleksiyonda "Çubuklu", "Sarı-beyaz çubuklu" ve "Lacivert" olmak üzere üç farklı formayı taraftarların beğenisine sundu.
Tanıtım etkinliğinde konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Bugün herhalde camiaya son konuşmamız, kongre öncesi... Bugüne kadar yapılan en erken lansman. Bu sene çok rekorlar kırıldı Fenerium'da. Bugün burada sadece yeni formalarımızı değil 120 yıllık paha biçilmez bir mirasın simgesini camiamızla buluşturuyoruz. Bu sezon 120. yılımızı kutlayacağız, çok özel bir yıl." dedi.
Lansmana Başkan Sadettin Saran'ın yanı sıra Gökhan Gönül, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Marco Aurelio, Elvir Boliç, Ogün Temizkanoğlu, Şenol Çorlu, Cem Pamiroğlu, Alpaslan Eratlı ve Cemil Turan da katılarak yeni formaların tanıtımında yer aldı.