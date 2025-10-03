Google Haberler

FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın resmi topu TRIONDA'yı tanıttı

Kanada, Meksika ve ABD’nin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın resmi maç topu TRIONDA görücüye çıktı. Yeni teknoloji ve tasarımıyla dikkat çeken top, üç ülkenin sembollerini bir araya getiriyor.

Giray Topçular
FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın resmi topu TRIONDA'yı tanıttı - Resim: 1

FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın resmi maç topunu tanıttı. “TRIONDA” adı verilen top, turnuvanın Kanada, Meksika ve ABD ortaklığında gerçekleşecek dev organizasyonda kullanılacak.

1 8
FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın resmi topu TRIONDA'yı tanıttı - Resim: 2

İspanyolcadan türetilen TRIONDA "üç dalga" anlamına geliyor ve üç ev sahibi ülkenin birliğine gönderme yapıyor.

2 8
FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın resmi topu TRIONDA'yı tanıttı - Resim: 3

Topun tasarımında kırmızı, yeşil ve mavi renklerin yanı sıra Kanada’nın akçaağaç yaprağı, Meksika’nın kartalı ve ABD’nin yıldızı yer aldı.

3 8
FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın resmi topu TRIONDA'yı tanıttı - Resim: 4

Yeni top, daha derin dikişler ve dokulu yüzeylerden oluşan dört panelli yapısıyla öne çıkıyor.

4 8
FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın resmi topu TRIONDA'yı tanıttı - Resim: 5

FIFA’ya göre bu değişiklikler topun stabilitesini, kavrama kolaylığını ve kontrolünü artırmayı amaçlıyor.

5 8
FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın resmi topu TRIONDA'yı tanıttı - Resim: 6

TRIONDA ayrıca entegre hareket sensörüne sahip. Bu sayede topa yapılan dokunuşlar gerçek zamanlı olarak takip edilecek ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine aktarılacak. Böylece ofsayt kararları da dahil olmak üzere kritik hakem kararlarında teknolojiden faydalanılacak.

6 8
FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın resmi topu TRIONDA'yı tanıttı - Resim: 7

48 takımla oynanacak ilk Dünya Kupası olan 2026 turnuvası, 11 Haziran–19 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Amerika’daki 16 şehirde düzenlenecek.

7 8
FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın resmi topu TRIONDA'yı tanıttı - Resim: 8

“Bu top tam bir güzellik,” diyen FIFA Başkanı Gianni Infantino, “Onu tarihin en büyük Dünya Kupası’nda ağlarla buluşurken görmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

8 8