FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın resmi topu TRIONDA'yı tanıttı

TRIONDA ayrıca entegre hareket sensörüne sahip. Bu sayede topa yapılan dokunuşlar gerçek zamanlı olarak takip edilecek ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine aktarılacak. Böylece ofsayt kararları da dahil olmak üzere kritik hakem kararlarında teknolojiden faydalanılacak.