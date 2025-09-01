Filenin Sultanları - ABD maçı ne zaman? Türkiye ABD (Amerika) voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Solevenya ile karşı karşıya geldi. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi. Şimdi milyonlar Türkiye ABD voleybol maçının tarihi, saatini ve kanalını merak ediyor.
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, Filenin Sultanları fırtınalar estiriyor. 4. karşılaşmasında da sahadan galip ayrılan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız bu turda ABD ile karşılaşacak. Şimdi sıkça yöneltilen soru "Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman" şeklinde...
Filenin Sultanları - ABD maçı ne zaman?
Türkiye ABD voleybol çeyrek final maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 16.30'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
