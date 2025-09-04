Filenin Sultanları Japonya maçı ne zaman? Türkiye Japonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları gururlandırmaya devam ediyor. Bugün tüm Türkiye'nin kalbi Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ile attı ve ABD engeli de geçildi. Şimdi sırada yarı finalde Japonya var. Bu maçın bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Filenin Sultanları Japonya maçı ne zaman?