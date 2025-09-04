Filenin Sultanları Japonya maçı ne zaman? Türkiye Japonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final voleybol maçında ABD ile karşılaştı. Zorlu mücadeleyi Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız kazandı ve Japonya ile eşleşti. Yarı final mücadelesinin ayrıntılar merak edilirken "Filenin Sultanları Japonya maçı ne zaman" sorusu sıkça geliyor.
Filenin Sultanları gururlandırmaya devam ediyor. Bugün tüm Türkiye'nin kalbi Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ile attı ve ABD engeli de geçildi. Şimdi sırada yarı finalde Japonya var. Bu maçın bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Filenin Sultanları Japonya maçı ne zaman?
Filenin Sultanları Japonya maçı ne zaman?
Türkiye Japonya voleybol maçı 6 Eylül Cumartesi günü saat 11'30'da oynanacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
