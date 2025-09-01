Filenin Sultanları maçı bugün mü, ne zaman? Türkiye - Slovenya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları bugün Slovenya ile karşılaşacak. 7'den 70'e tüm Türkiye'nin kalbi Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ile atacak. Mücadeleyi izlemek isteyenlerin sıkça başvurduğu soru ise "Türkiye - Slovenya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde... İşte mücadeleye dair bilgiler...
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları oynanıyor. Bugün Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Slovenya ile çeyrek final mücadelesi verecek. Grupta 3'te 3 yapan Filenin Sultanları bu zorlu mücadeleden de galibiyetle ayrılmak istiyor. Bugün en çok yöneltilen sorulardan biri de "Türkiye - Slovenya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...
Filenin Sultanları maçı ne zaman?
Türkiye - Slovenya voleybol maçı bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Milli takım, Dünya Şampiyonası'nda grubunu ilk defa yenilgisiz tamamladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı İspanya, Bulgaristan ve Kanada maçlarını set vermeden kazanmayı başardı.
Dünya Şampiyonası'na katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda grupları yenilgisiz tamamlayamayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu şansızlığı kırdı.