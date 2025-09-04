Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye ABD (Amerika) voleybol maçı hangi kanalda?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız tarihi bir maça çıkıyor. Son 16 turunda Slovenya'yı mağlup eden Filenin Sultanları ABD ile karşılaşacak. Türkiye nefesini tuttu bu zorlu sınavı bekliyor. Milyonları ekrana kilitleyecek mücadelenin bilgileri araştırılıyor. En çok gelen soru "Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...
Bu maç kaçmaz! FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı... Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın rakibi güçlü ABD... Filenin Sultanları bu zamana kadar set vermeden yoluna devam ederken Amerika'yı da geçerek yarı finale yükselmek istiyor. Peki, Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları - ABD maçı ne zaman?
Türkiye ABD voleybol çeyrek final maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 16.30'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
En iyi derece 6.'lık
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor.
Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamladı.