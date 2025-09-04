Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye ABD (Amerika) voleybol maçı hangi kanalda?

Bu maç kaçmaz! FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı... Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın rakibi güçlü ABD... Filenin Sultanları bu zamana kadar set vermeden yoluna devam ederken Amerika'yı da geçerek yarı finale yükselmek istiyor. Peki, Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?