Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İtalya voleybol maçı hangi kanalda? TRT 1 CANLI İZLE
Haydi Filenin Sultanları! Dünya Şampiyonasında hedef kupa... Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız tarihi bir başarı kaydederek finale yükseldi. Rakibimiz ise dünya sıralamasında ilk sırada yer alan İtalya. Bu heyecan dolu müsabaka için nefesler tutulurken "Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" soruları geliyor.
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda fırtınalar estiren Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Japonya'yı da geçip finale yükseldi. Finalde rakibimiz dünya devi İtalya... Filenin Sultanları tarih yazmak isterken ekran başında Milli Takım'ı izlemek isteyenler "Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları ile İtalya arasında oynanacak mücadele bugün saat 15.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Santarelli, ikinci kez finalde
İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde Türkiye, Japonya'yı eleyerek Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. Santarelli ise daha önce Sırbistan ile organizasyonun finalinde mücadele edip, altın madalyanın sahibi olmuştu.
Tecrübeli başantrenörün, milli takımla Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde, altın madalyası bulunuyor.