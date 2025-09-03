Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye - Amerika (ABD) voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIVB Dünya Şampiyonası'nda Filenin Sultanları yoluna dolu dizgin devam ediyor. Şampiyonada 4'te 4 yapan milliler çeyrek finalde ABD ile oynayacak. Türkiye'nin kalbi bu maçta Filenin Sultanları ile atacak. Peki, Türkiye - Amerika (ABD) voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

