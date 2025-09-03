Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye - Amerika (ABD) voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Dünya Şampiyonası'nda Solevye'yı 3-0 ile geçerek çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları zorlu maça hazırlanırken mücadelenin bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler "Filenin Sultanları maçı ne zaman" sorusuna başvuruyor.
FIVB Dünya Şampiyonası'nda Filenin Sultanları yoluna dolu dizgin devam ediyor. Şampiyonada 4'te 4 yapan milliler çeyrek finalde ABD ile oynayacak. Türkiye'nin kalbi bu maçta Filenin Sultanları ile atacak. Peki, Türkiye - Amerika (ABD) voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları - ABD maçı ne zaman?
Türkiye ABD voleybol çeyrek final maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 16.30'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
En iyi derece 6.'lık
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor.
Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamladı.