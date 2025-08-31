Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye - Slovenya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları son 16 turunda Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele için nefesler tutuldu ve karşılaşma iple çekiliyor. Çeyrek final mücadelesi verecek olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın bu zorlu müsabakasının bilgileri sıkça araştırılıyor. Yoğun şekilde gelen soru: Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları çeyrek final için sahaya çıkıyor. FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası grup aşamasında 3'te 3 yapan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız bu turda Slovenya ile oynayacak. Ülkenin kalbi Filenin Sultanları ile atacak. Peki, Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye - Slovenya voleybol maçı 1 Eylül Pazartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Milli takım, Dünya Şampiyonası'nda grubunu ilk defa yenilgisiz tamamladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı İspanya, Bulgaristan ve Kanada maçlarını set vermeden kazanmayı başardı.
Dünya Şampiyonası'na katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda grupları yenilgisiz tamamlayamayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu şansızlığı kırdı.