Forbes dünyanın en değerli futbol takımlarını açıkladı!

Forbes futbol kulüplerinin piyasa değerlerine ilişkin 2026 sıralamasını yayımladı. Listede Premier Lig takımları üst sıralarda yer alırken, kulüplerin değerleri dudak uçuklattı. Forbes, 'Dünyanın En Değerli Futbol Takımları' listesinde toplam 30 kulübü sıralarken, kulüplerin toplam değeri 90 milyar dolara yaklaştı. İşte ligleri, yıllıkları gelirleri ve sahipleri ile dünyanın en değerli futbol takımları...

1. Real Madrid

Değeri: 9,5 milyar dolar 
Lig: İspanya La Liga
Gelir: 1,265 milyar dolar
Sahipler: Kulüp üyeleri

2. Barselona

Değeri: 7,5 milyar dolar
Lig: İspanya La Liga
Gelir: 1,063 milyar dolar
Sahipler: Kulüp üyeleri

3. Manchester United

Değeri: 7,2 milyar dolar
Lig: İngiliz Premier Ligi
Gelir: 865 milyon dolar
Sahipler: Glazer ailesi, Jim Ratcliffe

4. Liverpool

Değeri: 6,2 milyar dolar
Lig: İngiliz Premier Ligi
Gelir: 911 milyon dolar
Sahipler: John Henry, Tom Werner

5. Paris Saint-Germain

Değeri: 5,8 milyar dolar
Lig: Fransa Ligue 1
Gelir: 912 milyon dolar

Sahibi: Katar Spor Yatırımları

6. Bayern Münih

Değeri: 5,7 milyar dolar
Lig: Alman Bundesliga
Gelir: 938 milyon dolar
Sahipler: Kulüp üyeleri

7. Manchester City

Değeri: 5,5 milyar dolar
Lig: İngiliz Premier Ligi
Gelir: 900 milyon dolar
Sahibi: Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan

8. Arsenal

Değeri: 5,4 milyar dolar
Lig: İngiliz Premier Ligi
Gelir: 895 milyon dolar
Sahibi: Stanley Kroenke

9. Chelsea

Değeri: 4,2 milyar dolar
Lig: İngiliz Premier Ligi
Gelir: 637 milyon dolar
Sahipler: Todd Boehly, Clearlake Capital

10. Tottenham Hotspur

Değeri: 3 milyar dolar
Lig: İngiltere Premier Ligi
Gelir: 733 milyon dolar
Sahipleri: : Joseph Lewis Aile Vakfı, Daniel Levy

Türk takımlarının giremediği listenin devamındaki kulüpler ve değerleri şöyle:

11. Atletico de Madrid - 2,95 milyar dolar 
12. Juventus - 2,4 milyar dolar 
13. Borussia Dortmund - 2,2 milyar dolar 
14. AC Milan - 1,85 milyar dolar 
15. Inter Milan - 1,8 milyar dolar 
16. Aston Villa - 1,4 milyar dolar 
17. Inter Miami - 1,35 milyar dolar 
18. LAFC - 1,32 milyar dolar 
19. Newcastle United - 1,25 milyar dolar 
20. LA Galaxy - 1,08 milyar dolar 

21. New York City FC - 1,02 milyar dolar
22. Atlanta United FC - 1,0 milyar dolar
23. Benfica - 960 milyon dolar
24. AS Roma - 940 milyon dolar
25. Everton - 930 milyon dolar
26. Fulham - 920 milyon dolar
27. Brighton & Hove Albion - 910 milyon dolar
28. VfB Stuttgart - 880 milyon dolar
29. Seattle Sounders - 860 milyon dolar
30. Austin FC - 855 milyon dolar

