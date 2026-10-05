Futbolda para ligi değişti: Real Madrid zirvede, Arsenal peşinde

Futbol artık yalnız sahadaki kupalarla değil, kulüplerin dünya çapında yarattığı ticari güçle de büyük bir yarışa sahne oluyor. Brand Finance Football 50 2026 araştırmasına göre en değerli 50 futbol kulübü markasının toplam değeri 27,6 milyar dolara ulaştı.

İlk 10 kulüp tek başına 17,2 milyar dolarlık marka değerine sahip. Bu rakam toplam listenin yüzde 60’ından fazlasına karşılık geliyor. Ancak zirvedeki iki İspanyol devi yerini korurken hemen arkalarında önemli bir değişim yaşandı.