Futbolda para ligi değişti: Real Madrid zirvede, Arsenal peşinde
Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü markasının toplam değeri 27,6 milyar dolara çıktı. Real Madrid zirveyi korurken Arsenal beş sıra yükselip ilk kez ilk 3’e girdi; Dortmund ise 10 yıl sonra yeniden ilk 10’a döndü.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Futbol artık yalnız sahadaki kupalarla değil, kulüplerin dünya çapında yarattığı ticari güçle de büyük bir yarışa sahne oluyor. Brand Finance Football 50 2026 araştırmasına göre en değerli 50 futbol kulübü markasının toplam değeri 27,6 milyar dolara ulaştı.
İlk 10 kulüp tek başına 17,2 milyar dolarlık marka değerine sahip. Bu rakam toplam listenin yüzde 60’ından fazlasına karşılık geliyor. Ancak zirvedeki iki İspanyol devi yerini korurken hemen arkalarında önemli bir değişim yaşandı.
1. Real Madrid — 2,8 milyar dolar
Real Madrid üçüncü yıl üst üste dünyanın en değerli futbol kulübü markası oldu. Kulübün marka değeri bir yılda yüzde 29 artarak yaklaşık 2,8 milyar dolara çıktı. İspanyol devi yalnız parasal değer bakımından değil, marka gücü açısından da listenin zirvesinde. Kulübün küresel taraftar ağı, sportif başarıları, yıldız oyuncuları ve uzun yıllara dayanan prestiji Real Madrid’i rakiplerinin önünde tutan başlıca unsurlar oldu.
2. Barcelona — 2,3 milyar dolar
Barcelona ikinci sıradaki yerini korudu. Kulübün marka değeri yüzde 19 artışla yaklaşık 2,3 milyar dolara ulaştı. Camp Nou’ya dönüş süreci ve üst üste gelen sportif başarılar kulübün ticari görünümünü destekledi. Böylece Real Madrid ve Barcelona, listenin ilk iki sırasında İspanyol futbolunun küresel marka gücünü bir kez daha ortaya koydu.
3. Arsenal — 1,8 milyar dolar
Listenin en büyük sürprizi Arsenal oldu. Londra kulübü beş sıra birden yükselerek Football 50 tarihinde ilk kez dünyanın en değerli üç futbol kulübü markası arasına girdi.
Arsenal’in marka değeri yüzde 32 artarak 1,8 milyar dolara çıktı. Premier League şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi finaline uzanan sportif performans kulübün ticari değerini de hızla yukarı taşıdı.
4. Bayern Münih — 1,7 milyar dolar
Bayern Münih yüzde 25’lik büyümeyle yaklaşık 1,7 milyar dolarlık marka değerine ulaştı ve dördüncü sıraya yükseldi.
Alman futbolunun en güçlü markası konumundaki Bayern’in yükselişi, listenin İngiliz kulüpleri lehine şekillenen bölümünü de değiştirdi. Kulüp böylece Manchester City, Liverpool ve Manchester United’ın önüne geçti.
5. Paris Saint-Germain — 1,7 milyar dolar
Paris Saint-Germain beşinci sıradaki yerini korurken marka değerini yüzde 14 artırarak yaklaşık 1,7 milyar dolara taşıdı. PSG, Fransa’daki kulüpler arasında açık ara en yüksek marka değerine sahip olmaya devam ediyor. Paris ekibinin uluslararası oyuncu profili, sportif başarıları ve küresel pazarlardaki bilinirliği listenin üst sıralarında kalmasını sağlıyor.
6. Manchester City — 1,7 milyar dolar
Manchester City’nin marka değeri yüzde 7 artarak yaklaşık 1,7 milyar dolara çıktı. Buna rağmen kulüp sıralamada bir basamak gerileyerek altıncı oldu.
Bu sonuç listenin dikkat çekici ayrıntılarından biri. City değer kaybetmedi; aksine büyüdü. Ancak Arsenal ve Bayern Münih’in daha hızlı yükselmesi İngiliz kulübünün sıralamadaki yerini aşağı çekti.
7. Liverpool — 1,7 milyar dolar
Liverpool da benzer bir tabloyla karşılaştı. Marka değeri yüzde 8 artarak yaklaşık 1,7 milyar dolara ulaşmasına rağmen kulüp bir sıra kaybederek yedinci basamağa geriledi.
Liverpool’un küresel taraftar kitlesi ve ticari gücü yüksek seviyesini koruyor. Ancak 2026 listesinde yalnız büyümek yetmedi; daha hızlı değer kazanan rakipler sıralamada öne geçti.
8. Manchester United — 1,7 milyar dolar
Manchester United marka değerini yüzde 19 artırarak yaklaşık 1,7 milyar dolara taşıdı. Buna rağmen kulüp sekizinci sıraya geriledi.
United’ın sonucu da futbol ekonomisindeki rekabetin geldiği noktayı gösteriyor. Yaklaşık yüzde 20’lik büyüme bile sıralamada yükselmek için yeterli olmadı. Arsenal’in sıçraması İngiltere içindeki güç sıralamasını da değiştirdi.
9. Chelsea — 1,1 milyar dolar
Chelsea yaklaşık yüzde 3’lük artışla 1,1 milyar dolar civarında marka değerine ulaştı ve dokuzuncu sıradaki yerini korudu.
İlk sekizdeki kulüplerin 1,7 milyar dolar çevresinde kümelenmesi Chelsea ile üst grup arasında belirgin bir fark oluşturdu. Buna karşın Londra kulübü dünyanın en değerli 10 futbol markası arasındaki yerini kaybetmedi.
10. Borussia Dortmund — 766 milyon dolar
Borussia Dortmund yüzde 12 büyümeyle 766 milyon dolarlık marka değerine ulaştı ve 10 yıl aradan sonra yeniden dünyanın en değerli 10 futbol kulübü markası arasına girdi.
Dortmund’un yükselişi Almanya’nın listedeki ağırlığını da artırdı. Bayern Münih’in dördüncülüğüyle birlikte iki Alman kulübü aynı anda küresel ilk 10’da yer aldı.
En hızlı büyüyen kulüp Stuttgart oldu
İlk 10 dışındaki en çarpıcı yükselişlerden biri VfB Stuttgart’tan geldi. Alman kulübünün marka değeri yaklaşık iki katına çıkarak 212 milyon dolara ulaştı.
Yüzde 100’e yaklaşan bu büyüme Stuttgart’ı Football 50 içindeki en hızlı değer kazanan kulüp markası yaptı. Sonuç, sportif başarıların doğru ticari stratejiyle birleştiğinde kulüp değerinde ne kadar hızlı değişim yaratabileceğini gösterdi.
Aston Villa da hızla yaklaşıyor
Listenin yükselen bir başka kulübü Aston Villa oldu. İngiliz ekibinin marka değeri yüzde 66’nın üzerinde artış gösterdi.
Üst üste Avrupa kupalarına katılım ve uzun aradan sonra Şampiyonlar Ligi sahnesine dönüş kulübün uluslararası görünürlüğünü yükseltti. Böylece dev kulüpler zirvede değerlerini büyütürken, ikinci gruptaki bazı kulüpler de aradaki farkı kapatmaya başladı.
İlk 10, toplam değerin yüzde 60’ından fazlasını kontrol ediyor
Football 50 listesinin en dikkat çekici sonucu yalnızca hangi kulübün birinci olduğu değil. İlk 10 kulüp 17,2 milyar dolarlık marka değeriyle 50 kulübün toplam 27,6 milyar dolarlık değerinin yüzde 60’ından fazlasını oluşturuyor.
2012’den bu yana ilk 10 kulübün toplam marka değeri yüzde 250 büyüdü. Bu tablo futbol ekonomisindeki paranın giderek daha sınırlı sayıdaki küresel kulüp etrafında yoğunlaştığını gösteriyor.